News: Red Dead Redemption 2 wird verschoben - Weibliche Scharschützen für Battlefield 1

Dienstag, 23. Mai 2017 um 12:46

Themen am 23.05.2017:

Red Dead Redemption 2 verschoben

Alles andere hätte uns ja auch überrascht: Red Dead Redemption 2 wird verschoben. Nicht mehr Ende 2017 sondern im Frühling 2018 soll die Western-Fortsetzung jetzt erscheinen – für PS4 und Xbox One. Eine PC-Version wird auch weiterhin nicht erwähnt.

Außerdem gibt’s auch neue Screenshots aus Red Dead Redemption 2. Die zeigen neben hübschen Landschaftsaufnahmen auch beeindruckenden Detailgrad an Charakteren und Waffen.

Far Cry 5 mit Videos vorgestellt

Die Katze ist aus dem Sack: Far Cry 5 spielt tatsächlich im US-Bundesstaat Montana und zwar im fiktiven Landstrich Hope County. In vier kurzen Realfilm-Teasern zeigt Ubisoft das neue Setting, das der Kleidung der Charaktere im Video in der Gegenwart spielt.

Diese Realfilm-Clips sind übrigens auch die, die den Stein um Far Cry 5 ins Rollen gebracht haben. Denn die Szene am Kirchturm ist genau die, über die vor einigen Wochen die Lokalzeitung Great Falls Tribune berichtet hat.

Zum Montana-Setting kursieren zudem die Gerüchte, man würde diesmal als Polizist gegen eine Sekte antreten

Eine ausführliche Vorstellung von Far Cry 5 soll noch vor der E3 stattfinden. Nämlich am Freitag den 26.5.

Battlefield 1 führt Soldatinnen ein

Mit dem zweiten DLC »In the Name of the Tsar« gibt’s endlich auch weibliche Kämpferinnen im Multiplayer-Modus von Battlefield 1. Denn mit dem DLC gibt’s für die neue Fraktion Russland ausschließlich weibliche Scharfschützinnen. Die basieren auf dem real existierenden Frauen-Todesbataillon.

Bisher waren weibliche Soldatinnen im Spiel ein kontrovers diskutiertes Thema. So hatte DICE eingeräumt, letztlich aus Marketinggründen auf Frauen als Spielercharaktere verzichtet zu haben, da die Zielgruppe junger Männer das als nicht realistisch abtun würde.

In the Name of the Tsar wird zur E3 im Juni ausführlich vorgestellt und erscheint im August 2017.