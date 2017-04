News: Resident Evil 7 DLC wegen zu geringer Qualität verschoben - Hinweise auf Vanquish für PC aufgetaucht

Dienstag, 25. April 2017 um 14:08

Themen am 25.04.2017:

Resident Evil 7 DLC wegen zu geringer Qualität verschoben

Der kostenlose DLC Not a Hero zu Resident Evil 7 wird nicht mehr im Frühling erscheinen – und das obwohl er eigentlich schon fertig war. Der Grund: Die Qualität der Erweiterung ist nicht gut genug. Das hat Capcom in einer erfrischend ehrlichen Video-Botschaft mitgeteilt.

Nachdem Resident Evil 7 so gut bei den Fans angekommen ist, wolle man die Community nicht enttäuschen und hat sich deshalb entschlossen weiter an der Download-Erweiterung zu arbeiten.

Außerdem arbeitet Capcom auch an einem weiteren DLC für Resident Evil 7. Einen neuen Termin für beide DLCs gibt’s bisher nicht. In Not a Hero sollen die Spieler die Rolle von Serienheld Chris Redfield übernehmen und so weitere Geheimnisse der Story aufdecken.

Gerüchte um Vanquish für PC

Nach Bayonette scheint jetzt auch ein weiterer Klassiker von Platinum Games endlich auf den PC zu kommen: Vanquish.

Denn die PC-Version von Bayonetta hat ein winziges Update auf Steam bekommen, das lediglich ein kleines Bild in den Ordner Extras kopiert hat. Darauf zu erkennen: Der Helm des ARS-Kampfanzugs von Vanquish-Held Sam Gideon.

Eine offizielle Ankündigung gibt’s bisher nicht, die gab’s aber auch bei der PC-Version von Bayonetta nicht, das nach einem kurzen Easteregg-Teaser einfach so auf Steam veröffentlicht wurde.

Vanquish vom Resident-Evil-Erfinder Shinji Mikami ist 2010 nur für PS3 und 360 erschienen und hat sich durch seine flotten Feuergefechte eine treue Fangemeinde erarbeitet.

Overwatch bekommt sechs neue Karten

Map-Nachschub für Overwatch. Chef-Entwickler Jeff Kaplan erklärt im Forum, dass man aktuell sechs Karten in Arbeit habe. Drei davon sind reguläre Maps, die also auch in die normale Quickplay oder Competitive-Rotation kommen. Diese sind bereits recht weit fortgeschritten und sollen alle noch in diesem Jahr erscheinen.

Zudem habe man drei weitere Spezial-Karten in der Mache, die nicht in die normale Rotation kämen. Allerdings seien diese noch nicht so weit wie die anderen drei. Abgesehen davon würde man noch ein paar andere Experimente am Laufen haben. Genauere Termine gibt’s bisher keine.