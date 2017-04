News: Sims 4 Sex-Mod schafft neuen Arbeitsplatz - PUBG-Bratpfanne rettet Leben

Freitag, 21. April 2017 um 14:10

Themen am 21.04.17:

Neuer Multiplayer-Trailer zu Micro Machines World Series

Mit Micro Machines World Series bringt Codemasters das klassische Racer-Franchise wieder zurück auf den PC. Und in einem Multiplayer Trailer können wir uns nun den Wahnsinn anschauen. Mit bis zu 12 Spielern können wir uns da messen, neben den Standard-Rennmodi können wir uns auch in Arena-Modi mit bewaffneten Fahrzeugen gegenseitig beschießen. Das tun wir da sogar in bestimmten Spielmodi wie Capture-the-Flag, Gebietskämpfen und 6gegen6-Deathmatches. Insgesamt soll es 15 dieser Arenen geben. Als Waffen sind bisher ein Dynamitwerfer, eine Energiewelle, ein Cobra-Geschütz und der sogenannte Nerf Blaster bestätigt. Außerdem werden wir unsere Vehikel aufleveln und dann mit personalisierten Skins und Emotes ausstatten können. Das neue Micro Machines erscheint am 23. Juni für PC.

PUBG-Bratpfanne rettet Leben

PlayerUnknown’s Battlegrounds hat ja gerade ein neues Update erhalten, das sich größtenteils den herben Performance-Problemen annehmen soll, eine durchaus relevante wie kuriose Änderung am Gameplay gibt es aber doch: Bratpfannen wehren nun Schüsse ab. Die ursprünglich als Nahkampfwaffe konzipierte Pfanne findet daher nun des Öfteren Verwendung als Schutzschild – Spieler berichten auf Reddit, man könne damit sogar Shotgun-Schüsse oder Schüsse mit der AWM, der momentan stärksten Sniper im Spiel abwehren. Auch wenn die Pfanne nicht ausgerüstet ist, wird sie wie alle Nahkampfwaffen in der Nähe des Allerwertesten platziert und gibt uns daher zusätzlichen Schutz wenn wir… naja, wenn wir weglaufen. Da kommt auf jeden Fall eine Vielzahl an lustigen Bratpfannen-Videos auf uns zu.

Sims 4 Sex-Mod schafft neuen Arbeitsplatz

So gut wie jeder hat ja schon mal ein Die Sims Spiel gespielt. Und die meisten von euch werden auch wissen, dass es dafür zum Beispiel Nackt-Patches gibt, sodass die Verpixelung beim Duschen verschwindet. Aber wusstet ihr auch, dass es eine Sex-Mod gibt? Und dass diese vom Nutzer Turbodriver erstellte Mod inzwischen rund 4000 Dollar monatliche Spenden kassiert, sodass dieser Nutzer die Mod nun hauptberuflich vertreibt? Nun, jetzt wisst ihr es. Wicked Whims heißt die nicht jugendfreie Mod und lässt uns die sexuellen Aktivitäten unserer Sims bis ins kleinste Detail bestimmen. Es gibt da Animationen und Anpassungsmöglichkeiten für Sex-Stellungen, von denen ich persönlich noch nie was gehört habe, und die Liste wird immer länger. Wenn ihr danach googelt, seid auf jeden Fall bereit für eine der seltsameren Ecken des Internets. Aber was soll ich sagen: Sex sells.