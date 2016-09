News: South Park 2 wird verschoben - Bioshock-Erfinder schämt sich für verschollenes Spiel

16.09.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Themen am 16.09.2016:

South Park: South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe auf 2017 verschoben

Das zweite South Park Rollenspiel von Ubisoft, Die rektakuläre Zerreißprobe, wird verschoben. Nicht mehr Anfang Dezember sonder jetzt irgendwann im ersten Quartal 2017 soll die Fortsetzung für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Einen konkreten Release-Termin gibt’s aktuell noch nicht.

Das hat der Publisher Ubisoft in einem Blogbeitrag bekanntgegeben.

Als Grund für die Verschiebung gibt’s das übliche: Man möchte das bestmögliche Produkt abliefern und das dauert halt noch ne Weile.

Alan-Wake-Macher Remedy machen jetzt auch Koop-Multiplayer

Remedy, das Studio hinter Quantum Break, Alan Wake und Max Payne wird in Zukunft auch Multiplayer-Spiele machen. Das erklären die Macher im Blog.Dabei soll der Fokus aber wohl auf Koop-Spielen liegen.

Um den Worten auch Taten folgen zu lassen, hat Remedy eine Stelle für einen leitenden Netzwerkprogrammierer ausgeschrieben, der die Northlight Engine um Multiplayer-Features erweitern soll.

Aktuell entsteht bei Remedy die Singleplayer-Story-Kampagne zur Multiplayer-Shoote-Fortsetzung Crossfire 2 und ein weiteres größeres Geheimprojekt, das aber wohl nicht Alan Wake 2 ist.

Bioshock-Macher schämt sich für sein Zelda-Spiel

Ken Levine, der Kopf hinter Bioshock hat in einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone über seine Karriere in der Spieleindustrie gesprochen und damals auch zum ersten Mal von einem bisher unbekannten Spiel gesprochen.

Das heißt The Lost, hat sich spielerisch an Zelda orientiert und sollte schon zu PS2 und Xbox-Zeiten erscheinen. Ist es aber nie, obwohl es laut Levine so gut wie fertig war.

Darin ging’s um eine Mutter, die einen Pakt mit dem Teufel eingeht, um ihr verstorbenes Kind aus der Hölle zurückzuholen.

Und warum hat’s das dann nie gegeben? Weil’s Levine zufolge nach Ansicht des Teams zu schlecht war, um es zu veröffentlichen. Aber man weiß ja nie, das eingestampfte Warcraft Adventure ist nach 18 Jahren auch noch geleakt.

Levine arbeitet aktuell mit kleinem Team übrigens an einem noch namenlosen Geheimprojekt.

Täglich von Montag bis Freitag immer mittags berichtet Michael Obermeier in unserer News-Show über die wichtigsten Spiele-Themen des Tages.