News: Starcraft-HD-Remake und kostenloses Original - Call of Duty zurück im 2. Weltkrieg?

Montag, 27. März 2017 um 14:50

Themen am 27.03.17:

Final Fantasy-Update verändert vielkritisiertes Kapitel 13

Während Final Fantasy XV bei vielen Spielern für Begeisterung sorgen konnte, so hatte es dennoch bei Release mit so manchen Problemen zu kämpfen. Eins davon war das vielkritisierte 13. Kapitel der Story, in der Noctic weitesgehend ohne seine Fertigkeiten auskommen muss. Viele Spieler waren damit unzufrieden und prangerten außerdem einige Plotholes an, sodass Game Director Hajime Tabata Stellung nahm und eine Überarbeitung versprach. Und tatsächlich wurde das Kapitel mit dem kürzlich erschienen Update 1.06 nun überarbeitet und bietet mit „Verse 2“ eine alternative Route mit dem Charakter Gladiolus. Ob das die Spieler-Kritik nun beschwichtigen wird, bleibt natürlich abzuwarten, es ist aber auf jeden Fall beachtlich, dass die Entwickler dazu bereit waren, das Spiel aufgrund der Kritik entsprechend anzupassen.

Call of Duty zurück im 2. Weltkrieg

Kehrt die Call of Duty Serie zurück in den zweiten Weltkrieg? Darauf deutet zumindest ein aktuell geleaktes Bild hin. Dieses zeigt Soldaten bei der Erstürmung eines Strandes und könnte die verheerende Normandie-Landung darstellen, eine der größten Offensiven der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Der YouTuber TheFamilyVideoGamers, der das Bild erhalten haben will, zeigte außerdem noch Fotos von möglichen Steelbook-Designs. Demnach solle das neue Call of Duty einfach den Namen Call of Duty: WWII tragen. Ob das Ganze echt oder Fake ist, das lässt sich natürlich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aus einem Activision-Finanzbericht aus dem letzten Jahr ging aber bereits hervor, dass das nächste Call of Duty „zu den Wutzeln“ der Spielereihe zurückkehren sollte – und das würde ja dann durchaus für den zweiten Weltkrieg sprechen, denn Teile 1-3 hatten diesen ebenfalls als Setting.

Starcraft in HD & kostenlos

Es ist soweit: Blizzard kündigt ein HD-Remaster des 1998 erschienenen Echtzeitstrategie-Klassikers Starcraft an und liefert dazu sogar gleich einen Ankündigungstrailer. Im Sommer dieses Jahres soll es soweit sein und das Hauptspiel sowie Addon umfassende Paket soll erscheinen. Während das damals bahnbrechende Gameplay natürlich unverändert bleibt, wurden unter anderem Einheiten, Gebäude und Terrains grafisch überarbeitet, Soundeffekte verbessert und Unterstützung für eine Bildschirmauflösung bis 4K hinzugefügt. Preis und genaues Erscheinungsdatum stehen noch aus. Im Zuge dieser Ankündigung wurde übrigens auch gleich bekannt, dass das alte Starcraft samt Addon Brood War ab dem neusten Patch, der diese Woche erscheinen soll, kostenlos spielbar wird. Wer also vor Release der Remaster-Version schon mal reinspielen will, der kann das dann tun.