News: Steam Herbst-Sale mit Steam-Awards gestartet - Battlefield 1 Battlepacks für echtes Geld

Steam Herbst-Sale und Steam Awards

Der Wahnsinn geht wieder los, den auf Steam hat zum Black Friday der große Herbst-Sale begonnen. Da gibt’s dieses Jahr wieder unzählige Spiele-Schnäppchen mit täglich wechselnden Angeboten. Heute ist zum Beispiel die GTA-, Civilization und Elder-Scrolls-Reihe stark im Preis reduziert. Das Angebot läuft noch bis zum 29. November um 19:00 Uhr.

Zeitgleich hat Valve erstmals die Abstimmung für die neuen Steam-Awards gestartet. Bei der Preisverleihung dürfen die Spieler in verschiedenen Kategorien ihr Lieblingsspiel wählen, darunter der »Boaaaahhhh Alter!«-Award oder Beste Verwendung eines Bauernhoftiers. Abstimmende können bis zu vier Steam-Abzeichen verdienen und auch die Abstimmung läuft bis 29. November.

Battlefield 1 Battlepacks für echtes Geld & Origin Cyber Sale

Auch bei EA gibt’s neue Angebote. Da gibt’s nämlich für Battlefield 1 die neue Revision 6 der Battlepacks – und die Option, Battlepacks direkt zu kaufen. Ein Battlepack kostet 1,99 Euro, für 20 sind 29,99 Euro fällig, man spart also wenn man gleich mehrere kauft. Außerdem gibt’s auch auf Origin den sogenannten Cyber Sale. Da gibt’s auch ne Menge Spiele günstiger wie z.B. Battlefield 1 für 40 statt 50 Euro oder FIFA 17 für 36 statt 60 Euro.

Indiana Jones: Fate of Atlantis Special Edition bekommt Demo

Die Neuauaflage zum Adventure-Klassiker Indiana Jones and the Fate of Atlantis bekommt eine Demo. Das Remake ist aber keine offizielle LucasArts- bzw. Disney-Produktion sondern ein Fan-Projekt, dass den Adventure-Klassiker mit neuer Grafik und Vertonung generalüberholen. Wie gut dass das Hobby-Team schafft, kann man jetzt ausprobieren. Über die offizielle Facebook-Seite kann man nämlich eine spielbare Demo mit insgesamt 7 Räumen herunterladen. Dem Team zufolge nutzt man die Demo auch als Gradmesser für das Interesse am Remake. Je mehr Downloads die bekommt, umso wahrscheinlicher ist es, dass das Team am Projekt festhält. Aktuell haben die Macher aber keinerlei offizielle Lizenz. Selbst wenn das Projekt kostenlos bleibt, ist nicht ausgeschlossen, dass der Rechteinhaber Disney der Sache einen Riegel vorschiebt.

Gratis-Spiel Watch Dogs 2 zu jedem GameStar-PC oder -Notebook mit einer GTX 1070 oder 1080

