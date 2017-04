News: Twitch verkauft direkt Spiele - Call of Duty soll Kino-Universum wie Marvel werden

Donnerstag, 06. April 2017 um 14:07

Themen am 6.4.2017:

Twitch eröffnet eingebauten Spiele-Shop

Wie zuvor bereits angekündigt verkauft Twitch ab sofort Spiele. So findet sich dann in einem Livestream zu einem bestimmten Spiel direkt ein Kauf-Button. Damit lädt man das Spiel dann über die Twitch-Desktop-App herunter.

Bei Käufen über 5 Euro bekommt man dafür außerdem eine Twitch Crate, in der Boni wie Profilverschönerungen oder Emotes enthalten sind. Der Streamer bekommt von jedem Kauf 5%.

Aktuell sind da eine ganze Menge Spiele mit dabei, wie zum Beispiel For Honor, Ghost Recon Wildlands, Rainbow Six Siege, Telltales Walking Dead, This War of Mine und viele mehr.

Zusätzlich zur Twitch-App brauchen einige Spiele aber Zusatzsoftware, um Uplay bei Ubisoft-Spielen kommt man also nicht herum.

Call of Duty soll Kino-Universum wie das von Marvel werden

Ein Filmuniversum wie das von Marvel will Activision für seine Call of Duty-Spiele erschaffen. Das berichtet der Guardian. Damit beauftragt hat man mit Stacey Sher und Nick van Dyk zwei erfahrene Filmproduzenten, van Dyk war sogar maßgeblich an der Entstehung des Marvel-Kinouniversums bei Disney beteiligt.

Schon jetzt existieren wohl diverse Drehbücher für unterschiedliche Call of Duty-Filme. Die sollen nicht einfach die Handlung der Spiele kopieren, sondern sich vielmehr an deren Stimmung orietieren. So sprechen die Verantwortlichen von Twist-reichen Spionage-Storys wie in Black Ops oder globalen Schlachten wie in Modern Warfare.

Zudem sind auch TV-Serien geplant. Der erste Film könnte bereits 2018 erscheinen.

Open-Beta-Anmeldung zu Dawn of War 3

Ab sofort kann man sich auf der offiziellen Website zur Open Beta für Dawn of War 3 anmelden. Die enthält alle drei Fraktionen (Orks, Eldar und Space Marines) sowie eine Auswahl von Elite-Helden.

Wer Dawn of War 3 schon vorbestellt hat, kann auch schon in der Beta die Master of War-Skins ausprobieren, die’s als Vorbesteller-Bonus gibt.

Die soll am 21. April losgehen und dann am 24. April wieder enden.