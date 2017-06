News: Xbox One X allein soll laut Microsoft keinen Gewinn machen - Beliebtester Mod-Editor für GTA 5 nach Mahnung eingestellt

Donnerstag, 15. Juni 2017 um 15:19

Themen am 15.6.2017:

Wir berichten zur E3 2017 direkt aus LA. Auch wenn die Pressekonferenzen jetzt rum sind, gibt es noch genug Spiele-Neuigkeiten:

Zombie-Modus für PUBG

Der Battle-Royale-Hit PlayerUnknown's Battlegrounds erhält einen Zombie-Modus als offizielles Feature. Ein Großteil der Spieler schlüpft in die Rolle einer hungrigen Zombie-Horde, während die wenigen verbliebenen Überlebenden sich mit dem gewohnten Waffenarsenal zur Wehr setzen können. Es soll sich aber nur um einen Zusatzmodus handelt, der die weitere Entwicklung des Hauptspiels im Early Access nicht beeinträchtigt.

Kein Gewinn mit der Xbox One X?

Xbox-Chef Phil Spencer hat noch einmal betont, dass die Xbox One X allein mit den Verkäufen keinen Gewinn abwerfen wird. Das ist nicht ungewöhnlich bei einer neuen Konsole, der große Gewinn wird mit den Spielen gemacht. Auch die Labels auf den Verpackungen hat Phil Spencer erklärt: Xbox One Enhanced steht dafür, dass das Produkt Features der One X unterstützt. 4K-UHD bedeutet nicht zwangsläufig natives 4K, sondern steht auch auf Spielen, die wie bei der PS4 Pro hochskaliert werden. HDR steht für HDR-10-Unterstützung.

Mod-Programm Open IV für GTA 5 eingestellt

Nach einer einstweiligen Verfügung durch Rockstar und Take Two musste der Mod-Editor Open IV für GTA 5 eingestellt werden. Das Programm existiert bereits seit 10 Jahren und ist ein mächtiges Tool, um Mods zu erstellen - ein harter Schlag für die Mod-Community also.

Angeblich soll das Programm aber die Sicherheitsvorkehrungen des Spiels umgehen und damit gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. Normalerweise geht Rockstar nur gegen Mods vor, die den Multiplayer GTA Online beeinflussen und steht ihnen sonst positiv gegenüber. Gegen die Entscheidung klagen will der Modder aber trotzdem nicht und hat seine Plattform offline genommen.

#E3Daheim: Unsere Live-Show zur E3 2017

GameStar bringt die E3 aus LA zu Ihnen nach Hause: Wir streamen vom 10. bis 15. Juni jeden Tag live und zeigen Ihnen die die wichtigsten Spiele, Shows und Analysen mit Michael Obermeier und Christian Schneider.

» Alle Infos: Programm, Ablauf und mehr