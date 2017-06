News: Xbox One X - Project Scorpio offiziell enthüllt - Metro: Exodus mit Open World angekündigt

Montag, 12. Juni 2017 um 13:40

Themen am 12.6.2017

Zur E3 2017 berichten wir täglich direkt aus LA über die wichtigsten News rund um neue Spiele und die Pressekonferenzen, hier alle wichtigen Ankündigungen im Überblick:

Xbox One X vorgestellt, Preis und Leistung bekannt

Microsoft hat seine neue Konsole Project Scorpio enthüllt: Die neue Xbox heißt Xbox One X und erscheint am 7. November mit einem Preis von 499 Euro. Wie erwartet unterstützt sie Ultra-HD und HDR und verfügt auch über ein UHD-Laufwerk. Überraschenderweise ist sie kleiner als die Xbox One S. Spiele und Zubehör für die Xbox One werden weiterhin unterstützt, bestehende Spiele erhalten einen kostenlosen 4K-Patch, darunter auch The Witcher 3.

Neuankündigungen: Metro 3 kommt mit Open World

Auch viele Spiele wurden bei der gestrigen Microsoft-Pressekonferenz angekündigt, darunter die Xbox-exklusive Konsolenversion des Steam-Hits PlayerUnknowns Battlegrounds, die Fortsetzung Metro: Exodus, Assassin's Creed: Origins mit dem ersten offiziellen Trailer, State of Decay 2, Sea of Thieves mit neuem Gameplay und Crackdown 3, das sich nach langer Stille mit einem emotionalen Trailer zurückmeldet.

Erstes Gameplay zur neuen BioWare-Marke

BioWares neue IP Anthem wurde erstmals mit richtigem Gameplay gezeigt. Anthem wird ein Koop-Shooter im Stil von Destiny mit einer fremdartigen Welt, die an Horizon: Zero Dawn erinnert.

Mehr Abwärtskompatibilität & Minecraft wird Cross-Plattform

Microsoft erweitert zudem die Abwärtskompatibilität um einige Original-Xbox-Spiele. Den Anfang macht Crimson Skies. Minecraft wird in Zukunft Cross-Plattform, Playstation-Spieler ausgeklammert, können dann alle Minecraft-Liebhaber auf unterschiedlichen Plattformen zusammen zocken.

#E3Daheim: Unsere Live-Show zur E3 2017

GameStar bringt die E3 aus LA zu Ihnen nach Hause: Wir streamen vom 10. bis 15. Juni jeden Tag live und zeigen Ihnen die die wichtigsten Spiele, Shows und Analysen mit Michael Obermeier und Christian Schneider.

» Alle Infos: Programm, Ablauf und mehr