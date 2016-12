Nier: Automata - Crossover-Trailer zeigt Waffen aus Final Fantasy 15 & Dragon Quest

Freitag, 23. Dezember 2016 um 10:45

Seit gestern könnt ihr euch endlich selbst ein Bild von Nier: Automata machen und die Demo des Action-Abenteuers kostenlos aus dem PSN Store herunterladen. Das hektische Kampfsystem und die aufregenden Bossfights fordern auch geübte Spieler, weshalb die richtige Ausrüstung sehr wichtig ist. Ein neuer Trailer zum Platinum Games-Titel zeigt nun, dass wir auch auf Waffen anderer, bekannter Spiele zurückgreifen können werden.



Final Fantasy 15-Fans dürfen sich über die Engine Blade von Noctis freuen, mit der wir dann auch stilecht zwischen den Gegnern hin und her teleportieren können. Wer es klassischer mag, darf sich den Cypress Stick aus der Dragon Quest-Reihe zur Brust nehmen und damit auf die Gegner eindreschen. Das Gute an den beiden Crossover-Items ist, dass wir sie nicht etwas via DLC nachträglich herunterladen müssen, sondern, dass sie sich schon im Spiel befinden und nur freigeschaltet werden müssen.

Nier: Automata erscheint am 10. März 2017 für die PS4.