Nightmare Creatures 2017 - Ankündigungs-Teaser: Der Horror-Klassiker kehrt zurück

Sonntag, 03. September 2017 um 11:45

Das Survival-Horrorspiel Nightmare Creatures ist 1997 zunächst für die Sony PlayStation, später auch für N64 und PC erschienen. Der Indie-Entwickler Albino Moose Games will die Reihe nach 20 Jahren wieder zurückbringen und zeigt im ersten Teaser-Trailer, dass man sich zumindest in Sachen Theatralik an der Stimmung des Originals orientieren will.

In Nightmare Creatures treten die beiden Helden Ignatius Blackward und Nadja Franciscus in den finsteren Straßen von London im Jahr 1834 gegen die Monsterhorden der Bruderschaft von Hecate an. Die wird von Oberschurke Adam Crowley angeführt, der auch in der 2017er-Neuauflage wieder eine zentrale Rolle spielen wird.

Die Handlung des neuen Nightmare Creatures spielt dabei sowohl vor als auch nach der des Originals und schickt die Helden nicht nur durch London, sondern unterschiedliche Schauplätze rund um die Welt. Außerdem soll man diesmal auch die Gründung der Bruderschaft von Hecate kurz vor dem großen Feuer von London 1666 miterleben können.

Entwickelt wurde das ursprüngliche Nightmare Creatures vom Studio Kalisto Entertainment, das 2002 pleite gemacht hat. Bisher gibt's für die Neuauflage weder ein konkretes Release-Datum noch Zielplattformen.