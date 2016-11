Nintendo Classic Mini - Unboxing des NES Mini mit Controller

Donnerstag, 10. November 2016 um 17:07

Am 11. November erscheint die Nintendo Classic Mini - die Miniatur-Neuauflage der Retro-Konsole Nintendo Entertainment System (NES). Die bringt vorinstalliert 30 Spiele-Klassiker wie Metroid, Mario Bros, Castlevania & mehr zurück und setzt auf einen HDMI-Anschluss. Im Unboxing-Video zeigen wir, wie kurz die Controller-Kabel sind, wie man die Konsole an den Strom anschließen kann und was sonst noch in der rund 70 Euro teuren Box liegt.

Einen Überblick über die Benutzeroberfläche, das Speichersystem und die Anzeige-Modi gibt's in einem separaten Video zum Nintendo Classic Mini.

In einem separaten Video haben wir außerdem alle 30 Spiele des NES Mini vorgestellt.