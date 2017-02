Nintendo Switch - Video: Angespielt-Fazit zu Konsole und Launch-Spielen

Mittwoch, 01. Februar 2017 um 12:36

Anmerkung der Redaktion: Wir entschuldigen uns für die teilweise schlechte Audioqualität. Diese ist der extremen Lautstärke in den Event-Hallen geschuldet.

Am 3. März ist es soweit und die lang erwartete neue Konsole Nintendo Switch erscheint. Wir konnten uns bei einem Event in München schon vorher einen hautnahen Eindruck davon verschaffen, wie die Konsole sich anfühlt und ob die zum Launch erscheinenden Spiele Spaß machen.

In diesem Video zeigen wir neben einigen Eindrücken vom Event selber und einem herzzerreißenden Gruß von Ex-Videochef André Peschke auch ein paar Gameplay-Ausschnitte und unseren Fazits zu den meisten Launch-Titeln, unter anderem: Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 und Arms.

Am Ende ziehen wir noch ein allgemeines Fazit zu Konsole und Verarbeitung.