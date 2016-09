Nioh - Brutales Action-RPG im neuen TGS-Trailer

Erstmals in den Medien aufgetaucht ist Nioh von Team Ninja und Koei Tecmo bereits 2005. Das damals noch für die PlayStation 3 geplante Samurai-Actionspiel wurde auf die PS4 umgezogen und mischt Elemente aus Dark Souls (Bosskämpfe) und The Witcher (Aussehen des Protagonisten). Der Held des Spiels heißt William und kann unterschiedliche Waffen wie Schwerter und Speere in verschiedenen Körperhaltungen nutzen. Verschiedene Schutzgeister lassen sich an Schreinen aktivieren. Ähnlich wie in Dark Souls bleibt der Schutzgeist dort zurück, wo der Spieler zuletzt gestorben ist.