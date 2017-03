Nonstop Chuck Norris - Ankündigungs-Trailer zum Mobile-Actionspiel

Freitag, 10. März 2017 um 10:45

Er ist Martial-Arts-Star, Actionfilm-Held und eine echte Kultfigur - und hat jetzt auch noch ein eigenes Videospiel: Chuck Norris bringt mit Nonstop Chuck Norris Ende April 2017 sein eigenes Action-Game auf den Markt. Der Titel erscheint kostenlos für iOS- und Android-Geräte und lässt den Spieler als eine Art Side-Kick an der Seite von Norris agieren. Die Finanzierung erfolgt über mit echtem Geld kaufbare In-Game-Währung.

Gespielt wird das Ganze als eine Art Hack'n'Slay. In Comic-Grafik geht es in dem selbsternannten Action-Rollenspiel allerlei Feinden an den Kragen. Dabei lassen sich Baseballschläge, Kettensägen und andere Waffen ausrüsten sowie einige Signature-Fähigkeiten wie Roundhouse-Kicks freischalten. Außerdem gibt es Bestenlisten. Eine dauerhafte Online-Verbindung ist zum Spielen nicht erforderlich.