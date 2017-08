Observer - Launch-Trailer zeigt düsteren Sci-Fi-Horror auf PS4, Xbox One & PC

Mittwoch, 16. August 2017 um 14:15

Passend zum heutigen Erscheinen des neuesten Titels der Layers of Fear-Macher Bloober Team wurde von den Entwicklern ein Launch-Trailer zu Observer bereitgestellt. Für die Rolle des Hauptcharakters konnte sich das Studio namhafte Unterstützung in Form von Blade Runner-Antagonist Rutger Hauer sichern. Observer macht bislang sowohl bei Fans als auch Presse eine gute Figur und steht ab sofort zu einem Preis von 29,99 Euro bereit.

Das Spiel verfrachtet euch nach Polen ins Jahr 2084, in dem ihr als Daniel Lazarski auf der Suche nach eurem Sohn seid, der verschwunden ist. Dabei müsst ihr euch in die Cyber-Implantate, die in der Zukunft wohl zum Standard geworden sind, verschiedener Zivilisten einhacken und ihre Erinnerungen erforschen. Bei erhöhtem Einsatz wird allerdings auch eure eigene geistige Verfassung in Mitleidenschaft gezogen, ihr müsst also aufpassen.

Observer erscheint heute für PS4, Xbox One und den PC.