Oceanhorn 2 - Erstes Gameplay zum Zelda-ähnlichen RPG zeigt das vielleicht schönste Mobile-Spiel

Mittwoch, 17. Mai 2017 um 13:15

Mit Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas haben die Entwickler von Cornfox & Bros. schon bewiesen, dass sie ein Händchen dafür haben, das besondere Zelda-Gefühl in ihre Abenteuer zu übertragen. Mit Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm geht das RPG nun in die zweite Runde und das erste Gameplay-Material zum Spiel zeigt, wie wunderschön Smartphone-Titel mittlerweile aussehen können.

Die Spielszenen, die ihr oben sehen könnt, stammen von einem iPhone 7 Plus und zeigen daher die Mobile-Version des Titels. Für welche Plattformen Oceanhorn 2 in Zukunft noch veröffentlicht werden und wann das Spiel erscheinen soll, bleibt unklar. Aber schon der Vorgänger hat es sich auf PS4, Xbox One und Co. gemütlich gemacht. Gut möglich also, dass die Entwickler mit der Unreal 4-Engine abermals eine Rundtour planen.