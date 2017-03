Okja - Trailer zum Netflix-Monsterfilm von Snowpiercer-Regisseur Bong Joon Ho

Freitag, 03. März 2017 um 06:45

Regisseur Bong Joon Ho (Snowpiercer) hat den außergewöhnlichen Monsterfilm Okja über eine ungewöhnliche Freundschaft für Netflix gedreht. Im ersten Teaser-Trailer gibt es noch nicht viel von diesem Wesen zu sehen, jedoch kann man es erahnen.

Und darum geht es: Das junge Mädchen Mija hat ein Monster entdeckt: Okja. Mija und die seltsame Kreatur freunden sich an, doch als ein einflussreiches und multinationales Unternehmen das Riesentier entführen möchte, riskiert Mija alles um es zu verhindern. Dabei begibt sie sich auf eine aufregende und abenteuerliche Reise.

In den Hauptrollen spielen Tilda Swinton (Doctor Strange, Snowpiercer), Jake Gyllenhaal (Nightcrawler), Paul Dano (There will be Blood), Lilly Collins (Für immer Rosie) und Steven Yeun (The Walking Dead) mit.

Okja ist ab dem 28. Juni auf Netflix abrufbar.