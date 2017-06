Ori and the Will of the Wisps - E3-Trailer kündigt zweiten Teil des Indie-Plattformers an

Montag, 12. Juni 2017 um 00:47

Die Geschichte von Ori and the Blind Forest geht weiter! Ori and the Will of the Wisps behält den malerischen Stil des Vorgängers bei, der sich durch alle gezeigten Bildschirme des E3-Trailers zieht. Das Gerücht, dass ein Nachfolger zum Indie-Hit auf der E3 2017 gezeigt wird, war schon vorher aufgekommen, jetzt sind diese Mutmaßungen bestätigt.

Ein Release-Termin für Ori and the Will of the Wisps steht noch nicht fest, wohl aber, dass es diesmal über den magischen Wald von Nibel hinausgehen soll. Das Ende des kurzen Videos zeigt einen Sumpf samt Riesenkröte, sturmgepeitschtes Ödland und einen gewaltigen Vogelfriedhof, der sich, sehr zur Trauer von Oris geflügeltem Begleiter, bis zum Horizont erstreckt.

Der Vorgänger, Ori and the Blind Forest, kassierte im Test stolze 88 Punkte, weil die Verbindung aus einzigartiger Optik, emotionaler Tiefe, Erkundung, Skill-Progression und klassischem Jump&Run stets rund funktioniert.

