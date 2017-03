Outcast: Second Contact - Remake-Trailer: So gut sieht die neue Grafik aus

Donnerstag, 30. März 2017 um 16:09

Nach den ersten Screenshots zu Outcast: Second Contact zeigt dieser Trailer endlich die neue Ingame-Grafik des Remakes von 1999 in Bewegung. Wir sehen nicht nur die neuen Grafiken, Effekte und Animationen sondern auch die verbesserten Charaktermodelle. Dieser Trailer lässt uns zudem die deutsche Version hören, die die vielgelobte Sprachausgabe der Original-Fassung nutzt.

Outcast: Second Contact liefert neben der neuen Grafik auch eine überarbeitete Steuerung und kleine Anpassungen beim Gameplay. Außerdem kommt das Spiel mit dem neuen Release im Herbst 2017 auch erstmals neben dem PC für Konsolen, genauer gesagt für die PS4 und Xbox One. Ursprünglich sollte Second Contact bereits im Frühjahr veröffentlicht werden, die Entwickler brauchen aber nun doch länger.