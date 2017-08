Outcast: Second Contact - Trailer: Die vorletzte Region Motazaar in der neuen Grafik

Sonntag, 20. August 2017 um 09:39

Die Macher von Outcast: Second Contact sind fast durch mit ihrer Videoreihe zur neuen Grafik der verschiedenen Regionen von Adelpha in der Neuauflage von Outcast.

In diesem Trailer ist die Wüstenregion Motazaar mit ihren Arbeitslagern dran. Ein paar Kameraflüge durch das Gebiet geben einen Eindruck auf das, was uns im Herbst 2017 erwartet, wenn das Action-Adventure für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht wird.

