Outcast: Second Contact - Trailer: Release-Termin für PC, PS4 und Xbox One steht fest

Donnerstag, 26. Oktober 2017 um 17:42

Outcast: Second Contact hat endlich einen konkreten Release-Termin für PC, PS4 und Xbox One. Am 14. November 2017 soll die Neuauflage des PC-Klassikers von 1999 mit neuer Grafik und einigen Gameplay-Verbesserungen veröffentlicht werden.

Im Releasedate-Trailer bekommen wir neben dem Veröffentlichungsdatum auch ein paar neue Ingame-Szenen aus dem Remake zu sehen und hören die deutsche Stimme von Protagonist Cutter Slade. Und der wird von Manfred Lehmann gesprochen, der deutschen Stimme von Bruce Willis.

Wer auf Steam bereits Outcast 1.1 besitzt, bekommt 30 Prozent Rabatt, wenn er Outcast HD bis zum 14.12. kauft. Ansonsten gibt es nur einen Rabatt von 15 Prozent und der gilt auch nur bis zum 29. November.

Auf der Playstation gibt es den Goldene Waffen DLC und den Soundtrack, wenn man das Spiel zwischen dem 14. und 29. November kauft. Auf Xbox One gibt nur den Goldene Waffen DLC, wenn man das Spiel zwischen 14. und 29. November kauft.

Mehr Details zu den Versionen gibt es auf der Shop-Seite zum Spiel.