Outcast: Second Contact - Video: So sieht der erste Level in der neuen Grafik aus

Montag, 29. Mai 2017 um 15:32

Von 1999 ins Jahr 2017: Der Trailer zu Outcast: Second Contact zeigt das Remake des Action-Klassikers mit seiner neuen Grafik. Wir sehen einen Rundflug durch den ersten Level, das verschneite Gebiet Ranzaar. Im Vergleich mit den späteren Gebieten ist die Startumgebung allerdings noch sehr klein und dient als Tutorial.

Der Entwickler Appeal wird wohl auch die anderen Gebiete in ähnlichen Videos vorstellen, bislang gab es aber schon im ersten Gameplay-Trailer zu Outcast: Second Contact einen kleinen Ausblick auf die neue Grafik in den anderen Regionen.

Outcast: Second Contact ist das inhaltlich größtenteils identische Remake von Outcast und wird im Herbst 2017 nicht nur für PC sondern auch für PS4 und Xbox One veröffentlicht. Neu sind eine ganze Reihe von aktuellen Gameplay-Überarbeitungen.