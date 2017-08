Overwatch - Animierter Kurzfilm »Wintererwachen« mit Mei in der Hauptrolle

Mittwoch, 23. August 2017 um 19:10

Wenn es um Overwatch-Helden geht wird Mei gerne mal übersehen. Neben charismatischen Frontfiguren wie Winston, Tracer oder Hanzo geht die Wissenschaftlerin gerne mal unter. Nicht so im animierten Kurzfilm Wintererwachen (auf Englisch Rise and Shine). Dort spielt Mei nämlich die Hauptrolle.

Wie schon die vorangegangenen Videos ist auch dieser Kurzfilm nicht nur hervorragend animiert und steckt voller liebevoller Details, er bringt uns auch die Heldin, ihre Persönlichkeit und ihre Geschichte näher.

Wir sehen nicht nur, wie Mei als Mitglied eines Klimaforschungsteams eine schreckliche Tragödie erleben muss, sondern auch, wie sie an diesen Herausforderungen wächst. Ihren endothermischen Blaster, mit dem sie Gegner in Overwatch zu Eiszapfen erstarren lässt, baut die clevere Chinesin kurzerhand aus allerlei Einzelteilen selbst, um sich aus ihrer Notlage zu befreien. Immer an ihrer Seite: die Drohne Snowball.

Alle bisherigen Overwatch Kurzfilme:

- Winston

- Widowmaker

- Hanzo

- Soldier 76

- Bastion

- Sombra