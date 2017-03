Overwatch - Gameplay-Trailer stellt neue Heldin Orisa vor

Mittwoch, 22. März 2017 um 08:27

Der Trailer stellt die mit dem Update 1.9 in Overwatch eingeführte Heldin Orisa anhand von Gameplay-Szenen etwas genauer vor.

Orisa wurde von dem elfjährigen Mädchen Efi Oladele aus Numbani konstruiert, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Es handelt sich um einen neuen Tankcharakter, der über viele defensive Fähigkeiten verfügt. So kann sie beispielsweise eine Schutzbarriere projizieren, die in ihrer Funktionsweise sehr an das Schild von Reinhardt erinnert. Außerdem kann sie mit einem Defensivprotokoll kurzzeitig den eingehenden Schaden reduzieren.

Aber auch offensiv hat Orisa einiges zu bieten: Ihre Fusionskanone hat überraschend viel Durchschlagskraft. Mit ihrer ultimativen Fähigkeit »Superbooster« kann sie zudem den Schaden aller in der Nähe befindlichen Kameraden erhöhen.