Overwatch - Gameplay-Trailer zum Event »Das Jahr des Hahns«

Mittwoch, 25. Januar 2017 um 07:19

Der Trailer stellt das neue Event »Das Jahr des Hahns« im Helden-Shooter Overwatch anhand von zahlreichen Gameplay-Szenen etwas genauer vor. Das Event findet passend zur Feier des chinesischen Neujahrsfests statt.

Im Rahmen des Events gibt es unter anderem einige neue Skins für die Helden wie zum Beispiel Mei, D.va und Zenyatta. Einige dieser Verkleidgungen sind thematische an Charaktere aus dem chinesischen Roman »Journey to the West« angelehnt.

Des Weiteren gibt es mit »Hol den Hahn« einen neuen temporären Spielmodus, der stark an Capture-the-Flag-Partien orientiert ist. Zwei Teams müssen versuchen, die Flagge/den Hahn des Gegners in die heimische Basis zu bringen. Zu diesem Zweck hat Blizzard Entertainment die Karten vom Lijinangtower teilweise verändert, um sie an die CTF-Thematik anzupassen.

Insgesamt bietet das Event »Das Jahr des Hahns« mehr als 100 neue kosmetische Gegenstände, zu denen auch Sprays, Highlight-Intros und Siegerposen zählen. Das Event läuft vom 24. Januar bis zum 13. Februar 2017.