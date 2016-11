Overwatch - Sombra: Alle Skins, Emotes, Siegerposen, Sprüche, Sprays & Highlight-Intros

Dienstag, 08. November 2016 um 16:28

Auf dem Public Test Realm gibt's die neue Heldin Sombra für Overwatch schon zu spielen. Wir zeigen im kurzen Video alle freischaltbaren Skins, Emotes, Siegerposen, Sprüche, Sprays & Highlight-Intros der Hackerin. Ihr Standard-Kostüm hat Sombra als Cidro, Incendio, Mar und Noche in insgesamt fünf Variationen. Bei den legendären Skins gibt's mit Glitch und Virus ein neues. Als besonders raren, epischen Skin schlüpft Sombra etwa in ihr Los Muertos-Outfit, das außerdem als Azucar-Variante wählbar ist. Bei den Highlight-Intros greift Sombra übrigens tief in die Trickkiste: Wer das »Hackend«-Intro wählt, stiehlt einem anderen Spieler sein Play-of-the-Game.