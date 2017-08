Montag, 21. August 2017 um 10:00

Blizzard hat die neue Escort-Map "Junkertown" für Overwatch mit einem neuen Trailer und einem charmanten Kurzfilm rund um die Helden Junkrat und Roadhog vorgestellt. Das fast dreieinhalb Minuten lange Video zeigt wie die beiden versuchen eine Plünderer-Festung namens "Junkertown" zu stürmen, in der die gierige Räuberkönigin und stilecht eine tödliche Gladiatoren-Arena lauern. Die war übrigens sogar die Heimat der beiden Chaoten, bis die fiese Herrscherin sie ins Exil verbannt hat.

Allerdings funktioniert der Plan nicht ganz so, wie es sich die beiden vorgestellt haben. Am 23. August will Blizzard noch einen weiteren Animationsfilm live auf der Gamescom-Bühne vorstellen.