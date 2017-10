Past Cure - Trailer bestätigt Release-Verschiebung des Thriller-Spiels

Donnerstag, 12. Oktober 2017 um 15:18

Das Berliner Entwickler-Team Phantom 8 Studios zeigt einen neuen Trailer zum Actionspiel Past Cure und verrät an dessen Ende auch den Release-Termin. Aus der angepeilten Veröffentlichung Ende 2017 wird nichts mehr, stattdessen soll Past Cure am 2. Februar 2018 für PC und Konsolen veröffentlicht werden, wobei das Team aber nicht genau verrät, welche Konsolen gemeint sind. Sicher ist hingegen eine deutsche Lokalisierung für die englische Sprachausgabe.

Die Release-Verschiebung will Phantom 8 nutzen, um das Spielerlebnis weiter zu verfeinern, wie es in der offiziellen Ankündigung heißt.

Worum geht es bei Past Cure?

Die Entwickler beschreiben ihr Spiel so: "Past Cure erzählt die Geschichte des gepeinigten Ian, der verzweifelt auf der Suche nach seiner Identität ist. Dabei ist der mysteriöse Plot von Past Cure nicht das, was er vorgibt zu sein: Die Geschichte, die zwischen Ians Realität und seinen Träumen erzählt wird, ist mysteriös und spornt den Spieler an, seine aufgestellten Vermutungen immer wieder neu zu überdenken – bis zur letzten Spielsekunde.

Im Verlauf der Story verändern sich Spielumgebung und auch das Gameplay: Surreale, dunkle Traumsequenzen, Überlebensszenen und Puzzle Games werden bewusst in Kontrast zu Ians grobkörniger, aber stylischer Realität gesetzt und lassen dem Spieler die Wahl, ob er diese Szenen durch Stealth- oder Action-Gameplay erlebt. Charaktere, denen Ian in den Spielszenen begegnet, haben einen visuellen Einfluss auf das Level– und Gameplay-Design und damit letztendlich auch auf bestimmte Momente während der Missionen."

Angespielt-Vorschau: Wir haben Past Cure ausprobiert