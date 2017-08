Path of Exile - Trailer: So sieht die Konsolen-Version einer der besten Diablo-Alternativen aus

Samstag, 19. August 2017 um 18:09

Auf dem PC gilt Path of Exile als eines der besten Free2Play-Spiele und tolle Alternative zu Diablo 3. Nach dem The Fall of Oriath-Update auf Version 3.0 der PC-Version, kommt das Action-Rollenspiel nun auch auf Konsolen. Am 24. August 2017 steht der Release für Xbox One an, einen PS4-Termin oder auch nur eine Bestätigung für die Sony-Konsole gibt es noch nicht.

Inhaltlich ist die Xbox-One-Version von Path of Exiles auf dem Stand des Fall-of-Oriath-Updates der PC-Version, trotzdem gibt es wohl kleine Unterschieden, beispielsweise bei den Skills. Einer der Gründe, warum PC- und Konsolen-Spieler nicht zusammen spielen können.

Wie sieht das Konsolen-Interface aus?

Natürlich wird auch die Steuerung und das Interface von Path of Exiles auf der Xbox One angepasst. Wie das aussieht, kann man in diesem Ankündigungs-Trailer bereits sehen.

Was erwartet Xbox-One-Spieler: GameStar-Test zu Path of Exile