Perception - Release-Trailer: Blind im Horrorhaus gefangen

Freitag, 28. April 2017 um 13:12

Das Horrorspiel Perception vom Entwickler The Deep End Games und Feardemic setzt auf einen interessanten Kniff: Die Protagonistin Cassie ist blind. Nur mit ihrem Gehör muss sie durch ein gruseliges Anwesen voller Monster schleichen, was der Spieler - ähnlich wie in Marvels TV-Serie Daredevil – nur als bläulich schemenhafte Echolot-Darstellung sieht.

Für PC, Xbox One und PS4 erscheint Perception jetzt am 30. Mai 2017.