Persona 5 - Trailer stellt neuen Velvet Room & Exekutions-Mechanik des JRPGs vor

Mittwoch, 22. Februar 2017 um 17:15

Wer die Persona-Reihe kennt, der wird sich an den geheimnisvollen Velvet Room erinnern, den wir zwischen Schulbankdrücken und Dungeon-Crawling besuchen können, um unsere Personas (mächtige Monster, die an unserer Seite kämpfen) zu fusionieren. Wie uns Publisher Deep Silver in einem neuen Trailer zeigt, kehrt nicht nur der aus den Vorgängern bekannte Charakter Igor sondern auch der Velvet Room in Persona 5 zurück - diesmal im Stil eines Gefängnisses.

In Persona 5 erleben wir die Geschichte verbrecherischer Highschool-Studenten, die tagsüber einem sehr düsteren, pessimistischen Schulalltag beiwohnen und nachts als Phantomdiebe durch eine Parallelwelt ziehen, um für Freiheit und Gerechtigkeit zu sorgen. Das neue Design des Velvet Room fügt sich in diese Thematik. Passenderweise müssen wir unsere Personas nun exekutieren, bevor wir sie zu mächtigeren Kreaturen zu fusionieren.



Persona 5 erscheint am 4. April 2017 für PS4 und PS3.