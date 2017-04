Pixars Cars 3 - Trailer: Lightning McQueen gibt Vollgas

Donnerstag, 27. April 2017 um 08:50

Der erste lange Trailer zu Pixars Animationskomödie Cars 3 bringt den roten Flitzer Lightning McQueen zurück auf die Rennstrecke. Neben einem Wiedersehen mit Hook, Doc Hudson und weiteren beliebten Charaktere, werden auch erstmals die Neuzugänge Cruz Ramirez und Jackson Storm vorgestellt.

Die NASCAR-Rennsaison ist eröffnet: Lightning McQueen steht auf dem Höhepunkt seiner Karriere, als sich eine neue Generation von Rennautos auf dem Asphalt breit machen, allen voran sein schäfster Konkurrent Jackson Storm. Nach einem folgenschweren Rennunfall muss der schwer angeschlagene rote Flitzer einer Zwangspause einlegen. Doch Aufhören möchte der vielfache Champion noch lange nicht und findet in der kessen Cruz Ramirez Unterstützung auf dem beschwerlichen Weg zurück an die Spitze des Rennsports. Der gelbe Flitzer bringt ihn wieder in Form und zeigt dem alten Hasen ein paar neue Tricks.

Pixars Animationsfilm Cars 3 kommt am 28. September 2017 in die deutschen Kinos.