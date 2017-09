Pixxl Island - Unsere Highlights der Community-Lounge im Video

Donnerstag, 07. September 2017 um 10:15

Für die Ohren gar nicht so leicht zu bewältigen, für die Fans großes Kino: Wenn Logo oder Benx per Lautstärkewettbewerb ausmachen, wer noch einen begehrten Mitspielplatz ergattern kann, ist Pixxl Island lauter als ein explodierender Creeper in Minecraft.

Auf Pixxl Island, unserer Lounge für kreative Minecraft-Spieler, wollten wir unseren Besuchern in Halle 5.1 bei Snacks und Getränken vor allem ein bisschen Entspannung vom Messetrubel bieten. Wer Lust auf ein bisschen mehr Action hatte, konnte sich aber genauso ausleben.

Jeden Tag kämpften reaktionsschnelle Minecraft-Zocker beim Speedrun-Wettbewerb um die Bestzeit, während bei »Build Something Big« Block für Block unsere Community-Insel wuchs. Besuchermagnet Nummer Eins waren jedoch die Meet & Greet-Termine mit bekannten Youtubern wie Danny Jesden, Debitor, Logo und Benx, die mit ihren Fans spielen konnten und teilweise live von der Pixxl Island aus streamten.

Damit Pixxl Island nicht nach dem Ende der Gamescom wieder in den Fluten versinkt, wollen wir unserer Community sowohl die Speedrun-Map als auch die von Spielern bebaute Build-Something-Big-Insel zum Download anbieten!

Die Download-Links sowie Bilder vom Stand findet ihr auf der offiziellen Themenseite.