Planescape: Torment - Launch-Trailer zur Enhanced Edition

Dienstag, 28. März 2017 um 17:24

Der Rollenspiel-Klassiker Planescape: Torment erhält eine Enhanced Edition für PC, Mac, Linux, iOS und Android, die in Kürze erhältlich sein wird. Wie der kürzlich erschienene geistige Nachfolger Torment: Tides of Numenera setzt Planescape auf eine intensive Geschichte in einem düsteren Fantasy-Universum.