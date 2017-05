Planet der Affen 3 - Finaler Trailer: Der Krieg hat begonnen

Dienstag, 16. Mai 2017 um 15:47

Im finalen Trailer zu Planet der Affen: Survival (War Of The Planet Of The Apes) hat der Krieg zwischen den Menschen und den Affen um die Vorherrschaft des Planeten begonnen.

Der dritte und letzte Teil der Trilogie nach Planet der Affen: Prevolution und Planet der Affen: Revolution zeigt den großen Showdown zwischen Caesar (Andy Serkis) als Anführer der Affen und rücksichtlosen Colonel (Woody Harrelson), der die gesamte Spezies ausrotten möchte. Doch als es erste Opfer zu beklagen gibt, sinnt Caeser auf Rache und holt zu einem finalen Gegenschlag aus. Regie führt erneut Matt Reeves.

Planet der Affen: Survival kommt am 3. August 2017 in die Kinos.