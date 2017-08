Planet of the Apes: Last Frontier - Ankündigungstrailer zum Film-Adventure

Donnerstag, 17. August 2017 um 18:57

Zur Filmtrilogie Planet der Affen erscheint ein neues Grafikadventure im Telltale-Stil. Planet of the Apes: Last Frontier soll verschiedene Enden anbieten und die Spieler vor spannende Entscheidungen setzen. Entwickelt wird das Spiel von der Firma des Schauspielers Andy Serkis, der auch in den Hollywood-Produktionen einen Affen gespielt hat. Seine Firma ist spezialisiert auf Motion-Capture-Aufnahmen. Das Erstlingswerk wird zwischen den beiden Kinofilmen Planet der Affen: Revolution und Planet der Affen: Survival spielen.