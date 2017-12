Playerunknown's Battlegrounds - Ingame-Trailer zeigt die Wüsten-Map Miramar

Freitag, 08. Dezember 2017 um 07:06

Im Trailer zu Playerunknown's Battlegrounds, der erstmals auf den Video Game Awards 2017 zu sehen war, zeigt Entwickler Bluehole erstmals echte Ingame-Szenen der heiß erwarteten Wüsten-Map Miramar. Die Map spielt in einer an Mittelamerika oder Mexiko angelehnten Gegend. Details zu dieser zweiten Karte sind schon seit längerem bekannt, wir haben alle Infos für euch in einem Übersichts-Artikel zu Miramar auf GameStar.de gesammelt, nun sehen wir jedoch zum ersten Mal bewegtes Material.

Der Trailer enthüllt aber nicht nur die neue Karte, sondern auch das offizielle Release-Datum am PC. Am 20. Dezember 2017 wird PUBG die Early-Access-Phase hinter sich lassen und in Version 1.0 erscheinen. Der Release-Tag der Xbox-One-Version war dagegen schon länger bekannt. Am 12.12. erscheint das Spiel Im Rahmen des Xbox-Game-Preview-Programms erstmals auf einer Konsole.