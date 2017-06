Playerunknown's Battlegrounds - Neuer Gameplay-Trailer zeigt Szenen aus der Xbox-One-Version

Montag, 12. Juni 2017 um 02:45

Chef-Entwickler Brendan Greene hat auf der E3-Pressekonferenz von Microsoft verkündet, dass das Battle-Royale-Spiel Playerunknown's Battlegrounds Ende 2017 auch für die Xbox One erscheinen wird. Auf der Xbox One X wird das Spiel in 4K laufen, außerdem soll die Fassung für die Microsoft-Konsole einige Vorteile gegenüber der PC-Version bieten.

In Playerunknown's Battlegrounds geht es ums nackte Überleben. 100 Charaktere werden über einer Insel abgeworfen, danach wird sich bis aufs Blut bekämpft, bis nur noch ein Spieler übrig bleibt. Viele Treffer kann man dabei nicht aushalten, dementsprechend ist für Spannung gesorgt.

Im neuen Gameplay-Trailer seht ihr einige Spielszenen aus der Xbox-One-Version von Playerunknown's Battlegrounds.