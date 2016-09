PlayStation 4 CUH-2000 - Unboxing des neuen, schlanken PS4-Modells

14.09.2016 3.473 Views 5 Kommentare 0 Gefällt mir

Die neue »PS4 Slim« wird von Sony einfach nur PlayStation 4 gennannt. Sie ist ab dem 15. September 2016 für 299 Euro erhältlich und ersetzt fortan das Launch-Modell. Im Vergleich zur alten PS4 ist die neue Version kleiner, stromsparender und leiser. Im Unboxing-Video zeigen wir, was sich alles in der Verpackung befindet, wo die Detail-Unterschiede zum alten PS4-Modell sind und wie die neue Konsole im Vergleich zur alten PS4 und zur Xbox One S wirkt. Außerdem zeigen wir den neuen, leicht modifizierten Dualshock-4-Controller. Der kann nun übrigens bei angeschlossenem USB-Kabel auch im USB-Modus mit vermeintlich kürzeren Latenzen genutzt werden - haben wir im Video leider nicht erwähnt.

Mit der neuen Revision gibt Sony den Startschuss für eine neue Designsprache für die PS4-Familie, die im November um die deutlich stärkere PlayStation 4 Pro erweitert wird.