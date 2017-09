PlayStation Now auf PC - Test-Video: Abofalle und Spielegoldgrube zugleich

Mittwoch, 06. September 2017 um 14:20

Red Dead Redemption, God of War und mehr Konsolen- und teils auch PlayStation-exklusive Spiele kann man jetzt auch auf dem PC spielen - mit dem Streamingdienst PlayStation Now. Der hat seine Beta-Phase auch in Deutschland hinter sich und kann zum Preis von monatlich rund 17 Euro genutzt werden - auch auf der PS4.

Die Spielebibliothek von PlayStation Now umfasst PS3- und PS4-Spiele, die mit maximal 720p auf den PC- oder die PS4 gestreamt werden. Wie gut der Dienst funktioniert, und welche Vor- und Nachteile das Angebot hat, fassen wir in diesem Test-Video zu PlayStation Now zusammen.

PlayStation Now kündigen? So wird man das Abo wieder los.



Für PlayStation Now gibt es zwar eine 7-Tage-Testversion, die verlängert sich aber automatisch zu einem Monatsabo. Um den Dienst am PC zu kündigen, muss man sich am ins PSN einloggen und dann auf den Nutzernamen klicken. Im jetzt erscheinendem Drop-Down-Menü klickt man auf »Kontoeinstellungen«.

Jetzt geht es über den Reiter »Medien« in die Liste »Spiele«. Hier taucht der PlayStation-Dienst an dem Tag auf, an dem man ihn aktiviert hat. Unter Umständen muss man hier mehrere Seiten zurückblättern. Der Dienst heißt »PS Now Subs for SCEE«.

Unter »PLAYSTATION™NOW-ABONNEMENT« kann man jetzt die automatische Verlängerung deaktivieren.

