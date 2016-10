Pokémon Go - Trailer: Halloween naht

Pokémon GO greift die gleiche Idee auf wie der geistige Vorgänger Ingress: Der Spieler erstellt sich einen Avatar und erkundet die Spielwelt, indem er sich durch die echte Welt bewegt. Da Pokémon GO die Kartendaten von Google Maps abgreift, sehen wir Straßen, Parks, Seen und Flüsse aus unserer Umgebung in vereinfachter Form auch im Spiel. Man muss sich also aktiv an der frischen Luft bewegen, um Pokémon Go zu spielen. In Pokémon GO geht es natürlich darum, als Pokémon-Trainer die Welt zu erkunden, möglichst viele Pokémon zu fangen oder zu züchten. Dabei können wir auch in Arenen gegen andere Trainer kämpfen.