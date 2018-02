Pokémon GO - Trailer im Naturdoku-Stil zeigt die Pokémon im echten Leben

Donnerstag, 01. Februar 2018 um 15:00

Wer in Pokémon GO Nachschub gebraucht hat, weil er schon sämtliche Taschenmonster gefangen hat, darf seit einiger Zeit auch Pokémon der dritten Generation jagen. Mit einem neuen Trailer zeigt The Pokémon Company jetzt, wie es wohl aussähe, wenn all die Pokémon, die es sich in der App gemütlich gemacht haben, auch im echten Leben unterwegs wären.

Der Trailer tarnt sich als Naturdokumentation und fängt die neuen Pokémon in realistischen Landschaftsbildern ein. Unter anderem sind die Elektro-Mäuse Plusle und Minun, das Wal-Pokémon Wailord und ein Liebiskus-Schwarm zu sehen. In einem Teich sind außerdem ein paar Hydropi unterwegs und auf schneebedeckten Gipfeln stapfen verschiedene Schneppke durch die Kälte.

Eingesprochen wurde die Mini-Doku übrigens von Enie van de Meiklokjes, die ihr vielleicht aus einer ihrer zahlreichen TV- und Film-Rollen kennt. Die Musik stammt derweil von George Fenton, der für seine stimmigen Kompositionen bekannt ist, die immer wieder in Naturdokumentationen zum Einsatz kommen.