Portal Knights - Launchtrailer des knallbunten Koop-Sandbox-Rollenspiel-Mix

Donnerstag, 26. Januar 2017 um 16:20

Launchtrailer des knallbunten Sandbox-Crafting-Rollenspiel-Mix Portal Knights, bei dem bis zu vier Spiele kooperativ eine zerrissene Inselwelt mit mystischen Portalen retten müssen. Das Spiel erinnert mit der bunten Klötzchenwelt und Ressourcenabbau stark an Minecraft, verbindet diese Stärken aber mit actionreichen Echtzeitkämpfen und Bossmonstern im Stile eines The Legend of Zelda. Das Spiel erscheint zeitgleich für Xbox One, Playstation 4 und PC komplett lokalisiert am 27. April 2017 für rund 30 Euro und verlässt damit den Early Access auf PC.

