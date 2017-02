Prey - 5 Gründe, sich auf das Sci-Fi-Spiel zu freuen

Freitag, 17. Februar 2017 um 18:29

Prey gehört zu den Shooter-Geheimtipps 2017: Immerhin steckt in dem Sci-Fi-Actionspiel auch die DNA von Arkane - die kennt man vor allem für Dishonored und andere Spiele mit enorm großer spielerischer Freiheit. Wir können mit verrückten Waffen kämpfen, verschiedene Wege ausprobieren, uns auf Klassen und Fähigkeiten spezalisieren und sogar Entscheidungen treffen, die das Ende des Spiels beeinflussen.

Wie wir schon in unserer Preview festgestellt haben, erreicht Prey mit seiner Kreativität so beinahe die Genialität eines Half-Life: Egal ob verrückte Waffen oder andere irrwitzige Ideen wie Aliens, die sich in Kaffee-Tassen verwandeln können, Prey lässt sich nicht lumpen, was Innovation angeht.

Wir sind gespannt, ob dass das fertige Spiel wirklich durchhält und was die Neuinterpretation der Marke sonst noch für uns bereithält - hoffentlich auch eine gelungene PC-Version. Gründe, sich zu freuen, gibt es auf jeden Fall jetzt schon genug: Wir präsentieren allein fünf in unserem Video.

Warum freuen Sie sich auf Prey? Schreiben Sie es in die Kommentare!