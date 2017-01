Prey - In-Game-Trailer mit Story-Details und Release-Termin

Mittwoch, 25. Januar 2017 um 16:03

Am Ende des neuesten In-Game-Trailers zum kommenden Prey verrät Bethesda Softworks den offiziellen Release-Termin seines Science-Fiction-Shooters: Am 5. Mai 2017 ist es soweit - und zwar auf dem PC, der Xbox One und der PlayStation 4.

Auch weitere Details zur Story gehen aus dem Video hervor.

Bereits bekannt: Die Spieler übernehmen die Rolle von Morgan Yu, der an Bord der gewaltigen Raumstation Talos I erwacht. Dort ist er Teil eines Experiments - das jedoch gewaltig schief geht. Die Folge: Außerirdische überrennen die Raumstation und Yu muss sich unter anderem mit seinen eindrucksvollen Alien-Fähigkeiten der Invasion entgegen stellen.

