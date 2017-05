Prey - PC gegen PS4 und Xbox One: Grafik-Vergleich und Frame-Rate-Test

Freitag, 05. Mai 2017 um 09:03

Prey hat schon in der Demo auf den Konsolen gezeigt, dass es sehr stabil läuft. Nun ist es offiziell erschienen und wir vergleichen die PC-Version mit der PS4 und Xbox One. Neben der Optik testen wir außerdem die Frame-Rate von allen Plattformen.

Die PC Version haben wir mit einer Auflösung von 1080p und maximalen Grafik-Details gespielt. Außerdem ist der Day-One-Patch auf allen Systemen installiert. Die PC-Version bietet ein recht übersichtliches Grafik-Menü, mit dem man aber das nötigste anpassen kann, darunter Kantenglättung und Texturen. Wir zeigen es am Ende des Videos.

Prey hinterlässt in Sachen Performance auf den Konsolen einen sehr guten Eindruck, was im Hinblick auf die verwendete CryEngine in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Die Bildrate bleibt hier durchgehend stabil bei 30 fps. Mit unserem Test-System lief Prey auf dem PC stets mit über 100fps, außerhalb von Kämpfen sogar häufig mit 144 fps – auf diesen Wert scheint die Bildrate limitiert zu sein.

Im Video haben wir einen One GameStar-PC Ultra mit einem Intel Core i7 6700K, 16 GB DDR4 RAM und GeForce GTX 1080 benutzt. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.