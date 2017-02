Prey - Preview-Video zum Ego-Shooter: Da platzt der Kopf

Mittwoch, 15. Februar 2017 um 21:55

Ein schlauer Shooter für 2017? Da muss man sich ja fast an den Kopf fassen, damit der nicht platz. Und danach gleich die Daumen drücken, dass das neue Prey tatsächlich so gut wird, wie erste Videos und Anspiel-Gelegenheiten versprechen.

Dabei ist doch eigentlich schon der Name Prey ein Trick, wie wir in unserem Preview-Video zum Ego-Shooter von Arcane und Bethesda feststellen. Aber Tricks und Täuschung sind ja auch genau das Thema, worum sich das neue Prey mit seinen Mimic-Aliens dreht. Das passt also ganz gut.

Was Prey sonst noch so zu bieten hat, fassen wir im Video zusammen. Erste Eindrücke vom Anspielen gibt es außerdem im Vorschau-Artikel zu Prey. Außerdem zeigen wir noch die ersten 15 Minuten des zweiten Prey-Spiels, die in einer Überraschung enden.