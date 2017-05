Prey - Test-Video zum Alien-Shooter à la Bioshock

Freitag, 05. Mai 2017 um 18:10

Das neue Prey hat wenig mit dem alten zu tun, dafür aber eine ganze Menge mit Bioshock. Wir sind als Morgan Yu auf der Raumstation Talos 1 unterwegs, wissen nicht genau, wer wir sind und Stimmen flüstern uns ins Ohr - während die Typhon-Aliens, die die Talos 1 überrannt haben, nichts anderes wollen, als uns so hart wie möglich in ihre Tentakelarme zu schließen. Arkane hält sich mit Prey fest an die Firmentradition und schickt uns mit zig Fähigkeiten in den Ring, wo wir uns alle paar Sekunden beweisen müssen. Prey ist eine atemlose Hatz, in der wir um Ressourcen und unser Leben ringen. Indem wir möglichst beweglich im Kopf bleiben. Für Action-Tüftler öffnet sich hier ein toller Spielplatz, der leider in Sachen Story hinter Bioshock zurückbleibt, dafür aber deutlich fordernder ist.