Prey - Video stellt Waffen und Alien-Kräfte im Detail vor

Dienstag, 28. März 2017 um 18:13

Von Maschinenkontrolle, über Elektrostatik bis Thermalbombe: Das aktuelle Video zum Spiel Prey zeigt die vielfältigen Möglichkeiten, wie Waffen, Werkzeuge und die Kräfte der Protagonistin Morgan Yu im Kampf gegen die Typhon-Aliens in Prey kombiniert werden können.



Mit 24 Verbesserungen menschlicher Fähigkeiten und 20 einzigartigen Alien-Kräften sei jeder Durchgang des Spiels komplett einzigartig. Prey auf die exakt selbe Weise zu spielen, sei nahezu unmöglich, versprechen die Entwickler des First-Person-Shooters mit Rollenspiel-Elementen.



Spieler können Morgans angeborene Kräfte mit menschlichen Fähigkeiten wie Hacker, Hebelkraft, Reparieren und Waffenschmied verstärken. Darüber hinaus haben die Spieler Zugriff auf drei verschiedene Bäume mit Alien-Kräften. Die Nutzung dieser Kräfte birgt jedoch einige Gefahren in sich. Je mehr Alien-Kräfte Spieler »installieren«, desto eher werden sie von den Geschützen der Station ebenfalls als Alien-Bedrohung wahrgenommen und beschossen.



Prey erscheint ungeschnitten am 05. Mai 2017 für Xbox One, PlayStation 4 und den PC.